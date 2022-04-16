В плену оккупантов сейчас около 700 украинских военных

В роSSийском плену в настоящее время находится около 700 украинских военных и более тысячи гражданских.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Укринформ.

«Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить без всяких условий наших гражданских людей. Относительно количества пленных у нас примерно паритет: у нас около 700 их военнопленных и у них около 700 наших военных», - сказала Верещук.

Вице-премьер отмечает, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными. РоSSияне обменивают пленных выборочно и не обращают внимания на представленные украинской стороной списки. Несмотря на это, Верещук призывает всех родных пленных набраться терпения и сил.

Напомним, что 15 апреля в районе поселка Посад-Покровское (Херсонская область) провели обмен пленным.