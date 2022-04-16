Ракетный удар по Киеву унес жизнь одного человека, еще несколько госпитализированы

В результате ракетного удара РоSSии по Дарницкому району Киева погиб один человек, несколько человек госпитализированы, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в эфире всеукраинского телемарафона .

"Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но, тем не менее, взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.