Ракетный удар по Киеву унес жизнь одного человека, еще несколько госпитализированы

Эвакуировавшихся киевлян призывают пока не возвращаться в город, информирует ZN.ua.

Ракетный удар по Киеву унес жизнь одного человека, еще несколько госпитализированы

В результате ракетного удара РоSSии по Дарницкому району Киева погиб один человек, несколько человек госпитализированы, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но, тем не менее, взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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