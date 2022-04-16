WSJ: С Россией невозможно договориться, НАТО должен помочь Украине победить

Еще можно избежать мирного компромисса, легитимизирующего военные преступления Путина, информирует ZN.ua.

WSJ: С Россией невозможно договориться, НАТО должен помочь Украине победить
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Запад больше не может делать вид, что мир в Украине можно установить путем переговоров. Только не после того, как РоSSия ракетой убила 57 ни в чем не повинных жителей Краматорска на железнодорожной станции. Любые договоренности только легитимизируют роSSийский контроль над украинской территорией. Это неприемлемо. Украина должна стать победителем. И любой инструмент мира должен задокументировать этот факт.

Об этом в статье для Wall Street Journal пишут экс-заместитель Госсекретаря по глобальной политике Паула Добрянски и бывший первый заместитель начальника ВМС США по вопросам передачи технологий и военной помощи Ричард Левин.

На войне география определяет тактику. Украинские силы имели важное преимущество, когда битвы продолжались в городах. Небольшие и очень мобильные группы, вооруженные портативными противотанковыми и противовоздушными ракетами, нанесли непоправимые потери РоSSии. Потерпев неудачу в завоевании Киева, Владимир Путин сосредоточился на двух других битвах. Одна из них – за контроль над Донбассом, а другая – за установление сухопутного соединения между этим регионом и оккупированным Крымом, которое также отрежет Украину от доступа к Азовскому морю. Авторы отмечают, что Донецкая и Луганская области богаты энергоносителями. И Путин с радостью приберет в свои руки их запасы газа и угля.

Чтобы Украина смогла противостоять попыткам РоSSии установить свой контроль над Донбассом, НАТО должен обеспечить ее танками, самоходными гаубицами, реактивными системами залпового огня, БМП и БТР. Чехия уже передала свои советские боевые машины и танки. Это важная демонстрация солидарности. Но эта техника была разработана еще в 1960-х годах и практически антикварна.


Лесь Димань, ZN.ua

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