В Херсоне обнаружили более 800 новых могил: как оккупанты скрывают свои преступления

Кладбище находится на окраине города, к востоку от аэропорта.

На спутниковых снимках Херсона обнаружили более 800 новых могил. Об этом сообщают в ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR).

Мы также писали, воздушные силы Вооруженных сил сообщили об уничтожении 4 крылатых ракет утром 16 апреля. Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 роSSийских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования 'Запад' уничтожены четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов слетали с аэродрома Барановичи. 'Спасибо'' Беларуси за содействие в доставке смертельных подарков от рашистов".