Потери роSSийских оккупантов в Украине составили около 20100 человек
Также ВСУ уничтожили 762 танка, 163 самолета и 145 вертолетов врага.
С начала полномасштабного вторжения в Украину русские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:
около 20100 человек личного состава;
762 танка
1982 бронированные машины;
371 артиллерийская система;
125 РСЗО;
66 средств ПВО;
163 самолета;
145 вертолетов;
1458 единиц автомобильной техники;
8 кораблей;
76 цистерн с ГСМ;
138 БПЛА оперативно-тактического уровня;
26 единиц спецтехники;
4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Данные уточняются.
Напомним, на 50-й день войны в Украине Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации попросила увеличить расходы на похороны и надгробия для военных на 17%.