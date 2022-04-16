Потери роSSийских оккупантов в Украине составили около 20100 человек

Также ВСУ уничтожили 762 танка, 163 самолета и 145 вертолетов врага.

С начала полномасштабного вторжения в Украину русские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

около 20100 человек личного состава;

762 танка

1982 бронированные машины;

371 артиллерийская система;

125 РСЗО;

66 средств ПВО;

163 самолета;

145 вертолетов;

1458 единиц автомобильной техники;

8 кораблей;

76 цистерн с ГСМ;

138 БПЛА оперативно-тактического уровня;

26 единиц спецтехники;

4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные уточняются.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, на 50-й день войны в Украине Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации попросила увеличить расходы на похороны и надгробия для военных на 17%.

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