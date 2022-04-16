РФ запретила въезд Борису Джонсону и членам правительства Британии

РФ ввела санкции против Великобритании. РоSSия запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства, говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ .

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию РоSSии, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», - говорится в заявлении.

РоSSийский МИД опубликовал список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в РФ :

премьер-министр Борис Джонсон;

заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;

министр иностранных дел Лиз Трасс;

министр обороны Бен Уоллес;

министр транспорта Грант Шаппс;

министр внутренних дел Прити Пател;

министр финансов Риши Сунак;

министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;

министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;

и спорта Надин Доррис; заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;

первый министр Шотландии Никола Стерджен;

генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;

депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй.