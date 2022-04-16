РФ запретила въезд Борису Джонсону и членам правительства Британии

РоSSийский МИД опубликовал список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в РФ, информирует ZN.ua.

РФ запретила въезд Борису Джонсону и членам правительства Британии
© Офис президента

РФ ввела санкции против Великобритании. РоSSия запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства, говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию РоSSии, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», - говорится в заявлении.

РоSSийский МИД опубликовал список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в РФ:

  • премьер-министр Борис Джонсон;
  • заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;
  • министр иностранных дел Лиз Трасс;
  • министр обороны Бен Уоллес;
  • министр транспорта Грант Шаппс;
  • министр внутренних дел Прити Пател;
  • министр финансов Риши Сунак;
  • министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
  • министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
  • заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
  • первый министр Шотландии Никола Стерджен;
  • генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
  • депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй.

«В ближайшее время пойдет расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев», – пригрозили в роSSийском МИД.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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