РФ запретила въезд Борису Джонсону и членам правительства Британии
РоSSийский МИД опубликовал список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в РФ, информирует
РФ ввела санкции против Великобритании. РоSSия запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства, говорится в
«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию РоSSии, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», - говорится в заявлении.
РоSSийский МИД опубликовал список британских подданных, которым теперь закрыт въезд в РФ:
- премьер-министр Борис Джонсон;
- заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;
- министр иностранных дел Лиз Трасс;
- министр обороны Бен Уоллес;
- министр транспорта Грант Шаппс;
- министр внутренних дел Прити Пател;
- министр финансов Риши Сунак;
- министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
- министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
- заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
- первый министр Шотландии Никола Стерджен;
- генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
- депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ??Мэй.
«В ближайшее время пойдет расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев», – пригрозили в роSSийском МИД.