Новостей.COM ⇒
2022-04-16
"Ни омских тебе помоек, ни сочинских пляжей": в рф обиделись на Джонсона и запретили въезд
РоSSия запретила въезд на свою территорию главе британского правительства Борису Джонсону и министрам
Запрет распространяется на 13 человек, включая министров юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшую премьер-министра Терезу Мэй.
"Разбирай чемоданы, Борис. Ни омских тебе помоек, ни сочинских пляжей, не отапливаться тебе буржуйкой в Чите и не дышать воздухом Красноярска. Ещё и счета в Почта-банке теперь, небось, опечатают", -
Алексей Ионов, politeka.net