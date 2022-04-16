"Ни омских тебе помоек, ни сочинских пляжей": в рф обиделись на Джонсона и запретили въезд

РоSSия запретила въезд на свою территорию главе британского правительства Борису Джонсону и министрам

Запрет распространяется на 13 человек, включая министров юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшую премьер-министра Терезу Мэй.