РоSSия нанесла ракетный удар по Александрии: есть погибшие и пострадавшие

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

РоSSия нанесла ракетный удар по Александрии: есть погибшие и пострадавшие
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович заявил, что роSSийские войска вечером в пятницу, 15 апреля, нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметил Райкович в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua

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