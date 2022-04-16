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2022-04-16
РоSSия нанесла ракетный удар по Александрии: есть погибшие и пострадавшие
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович заявил, что роSSийские войска вечером в пятницу, 15 апреля, нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.
"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметил Райкович в
Анна Конюченко, ZN.ua