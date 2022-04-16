РоSSия нанесла ракетный удар по Александрии: есть погибшие и пострадавшие

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович заявил, что роSSийские войска вечером в пятницу, 15 апреля, нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

"Кировоградщина, как и вся страна, пережила беспокойную ночь. Поздним вечером вражеские ракеты добрались до города Александрии, попали в инфраструктуру аэродрома. Есть погибшие и пострадавшие. Пожар ликвидирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметил Райкович в Telegram.