Ликвидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасатели

Для оказания помощи коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах в Украину приехали профессиональные пожарные и спасатели из США , Австралии, Германии и Польши , сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

16 апреля они начали работу в населенном пункте Бородянка Киевской области.

В Бородянке, по словам генпрокурорки Ирины Венедиктовой, самая плохая ситуация в Киевской области с количеством человеческих жертв. И это несмотря на то, какие зверства творили рашисты в оккупированной Буче.