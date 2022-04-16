Ликвидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасатели

В первую очередь спасатели поехали в Бородянку в Киевской области, информирует ZN.ua.

Ликвидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасатели
© ГСЧС / Facebook

Для оказания помощи коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах в Украину приехали профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

16 апреля они начали работу в населенном пункте Бородянка Киевской области.

В Бородянке, по словам генпрокурорки Ирины Венедиктовой, самая плохая ситуация в Киевской области с количеством человеческих жертв. И это несмотря на то, какие зверства творили рашисты в оккупированной Буче.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Бомбардировки Киева не прекратятся до конца войны, но об угрозе ядерного удара мы узнаем заранее – ЖдановБомбардировки Киева не прекратятся до конца войны, но об угрозе ядерного удара мы узнаем заранее – Жданов
Главная цель войны РоSSии в Украине изменилась, - АрестовичГлавная цель войны РоSSии в Украине изменилась, - Арестович
Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города УкраиныУгроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины
"К сожалению, это утро недоброе": стало известно о последствиях улара россиян по Полтавщине"К сожалению, это утро недоброе": стало известно о последствиях улара россиян по Полтавщине
Стефанчук: во время войны Рада работает в особых условиях безопасностиСтефанчук: во время войны Рада работает в особых условиях безопасности
The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против УкраиныThe Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины
В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"
The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мирThe Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Захарова пригрозила Швеции и Финляндии «последствиями» за вступление в НАТОЗахарова пригрозила Швеции и Финляндии «последствиями» за вступление в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости