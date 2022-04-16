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2022-04-16
Ликвидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасатели
В первую очередь спасатели поехали в Бородянку в Киевской области, информирует
© ГСЧС / Facebook
Для оказания помощи коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах в Украину приехали профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши, сообщает
16 апреля они начали работу в населенном пункте Бородянка Киевской области.
В Бородянке, по словам генпрокурорки Ирины Венедиктовой, самая плохая ситуация в Киевской области с количеством человеческих жертв. И это несмотря на то, какие зверства творили рашисты в оккупированной Буче.
Анастасия Дэйна, ZN.ua