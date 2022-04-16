В Украине ликвидирован восьмой путинский генерал: фото
Подразделения Вооруженных Сил Украины ликвидировали роSSийского генерал-майора Владимира Фролова – это уже военный уничтоженный оккупант из военной верхушки РФ. Еще один "груз200" с генеральскими погонами уехал в РоSSию, информирует
Об этом сообщил InformNapalm со ссылкой на роSSийские СМИ.
В субботу, 16 апреля, заместителя командира 8-й армии ВС РФ генерала-майора Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге со всеми почестями – на похоронах был сам губернатор Александр Беглов.
Такие публичные похороны состоялись не случайно, поскольку РоSSия признала умершими только двух своих генералов, а именно Фролова и генерал-майора Андрея Суховецкого, заместителя командира 41 общевойсковой армии РФ, смерть которого подтвердили еще 3 марта.