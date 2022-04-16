Подразделения Вооруженных Сил Украины ликвидировали роSSийского генерал-майора Владимира Фролова – это уже военный уничтоженный оккупант из военной верхушки РФ . Еще один "груз200" с генеральскими погонами уехал в РоSSию, информирует Апостроф .

Об этом сообщил InformNapalm со ссылкой на роSSийские СМИ .

В субботу, 16 апреля, заместителя командира 8-й армии ВС РФ генерала-майора Владимира Фролова похоронили в Санкт-Петербурге со всеми почестями – на похоронах был сам губернатор Александр Беглов.