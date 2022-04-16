Зеленский сообщил о гибели 2,5-3 тысяч украинских военных в войне с Россией

Еще около 10 тысяч военных ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 2,5 - 3 тысяч украинских военных в войне с Россией . Такую цифру он озвучил в интервью CNN.

По словам президента, украинские чиновники считают, что 2,5 - 3 тысячи украинских военных погибли в войне, в то же время количество погибших роSSийских военных составляет от 19 до 20 тысяч служащих.

Глава государства добавил, что около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и "трудно сказать, как много выживут".

Гражданские жертвы, по словам Зеленского, гораздо сложнее подсчитать.

"Очень сложно говорить о гражданских, поскольку юг нашей страны, где города и городки нашей страны заблокированы – Херсон, Бердянск, далее на востоке Мариуполь, и район на восток, где располагается Волноваха, – мы просто не знаем, как много людей умерло в той зоне, которая заблокирована", – заявил президент.

Напомним, по предварительным данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, только в Мариуполе погибло 22 тысячи человек. Кроме того, по состоянию на 15 апреля в Киевской области нашли тела 900 убитых роSSийскими оккупантами людей. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, около 15 тысяч человек в Украине считаются пропавшими без вести.