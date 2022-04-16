Бомбардировки Киева не прекратятся до конца войны, но об угрозе ядерного удара мы узнаем заранее – Жданов

Военная ракетная угроза Киеву будет оставаться до последнего дня войны, но угроза ядерного удара более предсказуема, и не станет неожиданностью, ни в Украине, ни в мире. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

"Она (ракетная угроза, - ред.) будет оставаться до последнего дня войны. И все будет зависеть от мастерства нашего ПВО по перехвату ракет. Или помощи наших партнеров, если они дадут нам что-то более современное и более эффективное, чем С-300", - сказал эксперт.

В то же время, отвечая на вопрос, под силу ли Украине и ее союзникам предвидеть ядерный удар, Жданов ответил, что такая информация будет в распоряжении разведки обязательно.

"Все есть. Как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров. Таких как США , Великобритания и других стран. Та же Япония, я думаю, не откажется нам помочь. Так что, контролировать даже перемещения ядерных боезарядов в принципе вполне возможно", - подчеркнул он.

Жданов однозначно подтвердил, что нанести ядерный удар неожиданно не получится.

"Нет. Сегодня это скрыть будет практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", - отметил он.

Напомним, мир должен быть готов к тому, что РоSSия может применить тактическое ядерное оружия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Не только я, но и все страны должны беспокоиться (что РФ применит ядерное оружие, – ред.). Это может быть как не реальная информация, так и правдой. Они уже говорили, что у нас где-то есть химическое оружие. Поэтому следует ожидать, что (оккупанты) это сделают", – отметил глава государства.

Путин начал пугать мир ядерной войной еще до начала вторжения в Украину. Он прямо заявил, что хотя потенциал НАТО и РоSSии несовместим, последняя, тем не менее, является ядерной державой и применит это оружие в случае необходимости.

"Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора”, — угрожал Путин в начале февраля 2022 года.

Напомним, 25 марта 1957 года ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом был подписан Римский договор, заложивший основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии. Договоры о Евратоме вступили в силу с 1 января 1958 года.

В настоящий момент в Евратоме состоят все 27 государств — членов Евросоюза .

Евратом призван был содействовать:

развитию мирного использования ядерной энергетики государствами-членами,

формированию общей энергетической политики,

координации принятия решений,

снижению цен на энергоносители,

повышению стабильности энергетики,

обеспечения контроля за атомной энергетикой.

После вторжения РоSSии на Украину, Европейская комиссия остановила участие всех роSSийских общественных организаций в программах Евроатома.