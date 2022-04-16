Бомбардировки Киева не прекратятся до конца войны, но об угрозе ядерного удара мы узнаем заранее – Жданов
Украина рассчитывает на союзников.
Военная ракетная угроза Киеву будет оставаться до последнего дня войны, но угроза ядерного удара более предсказуема, и не станет неожиданностью, ни в Украине, ни в мире. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".
"Она (ракетная угроза, - ред.) будет оставаться до последнего дня войны. И все будет зависеть от мастерства нашего ПВО по перехвату ракет. Или помощи наших партнеров, если они дадут нам что-то более современное и более эффективное, чем С-300", - сказал эксперт.
В то же время, отвечая на вопрос, под силу ли Украине и ее союзникам предвидеть ядерный удар, Жданов ответил, что такая информация будет в распоряжении разведки обязательно.
"Все есть. Как на уровне агентурной разведки, так и на уровне электронно-технической разведки. Особенно у наших партнеров. Таких как США, Великобритания и других стран. Та же Япония, я думаю, не откажется нам помочь. Так что, контролировать даже перемещения ядерных боезарядов в принципе вполне возможно", - подчеркнул он.
Жданов однозначно подтвердил, что нанести ядерный удар неожиданно не получится.
"Нет. Сегодня это скрыть будет практически невозможно. Я думаю, как только из бункера поступит какое-либо распоряжение касательно ядерного оружия, уже весь мир будет об этом знать", - отметил он.
Напомним, мир должен быть готов к тому, что РоSSия может применить тактическое ядерное оружия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский
"Не только я, но и все страны должны беспокоиться (что РФ применит ядерное оружие, – ред.). Это может быть как не реальная информация, так и правдой. Они уже говорили, что у нас где-то есть химическое оружие. Поэтому следует ожидать, что (оккупанты) это сделают", – отметил глава государства.
Путин начал пугать мир ядерной войной еще до начала вторжения в Украину. Он прямо заявил, что хотя потенциал НАТО и РоSSии несовместим, последняя, тем не менее, является ядерной державой и применит это оружие в случае необходимости.
"Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора”, — угрожал Путин в начале февраля 2022 года.
Напомним, 25 марта 1957 года ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом был подписан Римский договор, заложивший основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии. Договоры о Евратоме вступили в силу с 1 января 1958 года.
В настоящий момент в Евратоме состоят все 27 государств — членов Евросоюза.
Евратом призван был содействовать:
- развитию мирного использования ядерной энергетики государствами-членами,
- формированию общей энергетической политики,
- координации принятия решений,
- снижению цен на энергоносители,
- повышению стабильности энергетики,
- обеспечения контроля за атомной энергетикой.
После вторжения РоSSии на Украину, Европейская комиссия остановила участие всех роSSийских общественных организаций в программах Евроатома.