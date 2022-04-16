Оккупанты блокируют эвакуацию людей из многострадальной Луганщины

РоSSийско-оккупационные войска не выпускают эвакуационный транспорт с мирными жителями Луганской области, которые пытаются спастись от ковровых бомбардировок ВС РФ, информирует Апостроф.

Об этом сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в субботу, 16 апреля, с южной части прифронтового Рубежного и Кременной эвакуировали 25 гражданских.

Сергей Гайдай отметил, что множество мирных жителей Луганской области хотят выехать из опасного региона, однако оккупанты блокируют эвакуационный транспорт.

"Из районов Рубежного, где ситуация контролируемая, пытаемся эвакуировать каждый раз. Спасенные жители Кременной тоже направляются к железнодорожному вокзалу", - добавил глава Луганской ОВА в своем Telegram-канале.


Богдан Соловьев, Апостроф

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