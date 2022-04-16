В Украине деоккупированы 918 населенных пунктов, - Зеленский

В более, чем 300 работают гуманитарные штабы.

В Украине деоккупированы 918 населенных пунктов, - Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Facebook/Управление стратегических коммуникаций ВСУ

В Украине вооруженными силами деоккупированы 918 населенных пунктов. Об этом во время обращения заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в 338 освобожденных населенных пунктах заработали гуманитарные штабы.

"Продолжается восстановление нормальной жизни в тех наших областях и районах, откуда выгнали оккупантов. Объем работ – действительно колоссальный. Проводим разминирование. Возобновляем поставки электричества, воды и газа. Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти", – рассказал президент.

Также восстанавливаются дороги и железнодорожное сообщение.

"Команды Укравтодора и Укрзализныци работают достаточно эффективно, и я благодарен им за эту скорость. За то, что возвращают людям ощущение нормальности жизни, которую оккупанты пытались уничтожить навсегда", - отметил Зеленский.

Напомним, вчера в Чернигов, впервые с начала полномасштабной войны, прибыл грузовой поезд. Также восстанавливается движение поезда Чернигов – Киев.

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