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2022-04-16
РоSSийские войска дважды атаковали Днепропетровскую область: разрушена птицефабрика
Пострадавших нет.
© Днепропетровская ОГА
В субботу, 16 апреля, войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате разрушена неработающая птицефабрика.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Наголову разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - отметил Резниченко в
Утром 16 апреля с самолетов Су-35 роSSийские захватчики нанесли ракетные удары по Львовской области.
Отмечается, что вражеские истребители взлетали с аэродрома Барановичи.
Анна Конюченко, ZN.ua