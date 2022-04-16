РоSSийские войска дважды атаковали Днепропетровскую область: разрушена птицефабрика

Пострадавших нет.

РоSSийские войска дважды атаковали Днепропетровскую область: разрушена птицефабрика
© Днепропетровская ОГА

В субботу, 16 апреля, войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В результате разрушена неработающая птицефабрика.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Наголову разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - отметил Резниченко в Telegram.

Утром 16 апреля с самолетов Су-35 роSSийские захватчики нанесли ракетные удары по Львовской области.

Отмечается, что вражеские истребители взлетали с аэродрома Барановичи.


Анна Конюченко, ZN.ua

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