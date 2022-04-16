"На коленях в 22 градуса мороза": капеллан с Одесчины рассказал, как пережил роSSийский плен

украинские военные, бойцы ВСУ

Капеллан Леонид Болгаров был участником поисково-спасательной миссии к острову Змеиный на судне “Сапфир” и попал в русский плен, где пробыл до 10 апреля.

Он рассказал о захвате военными рф, пребывании в плену и своей службе в зоне боевых действий, пишет “Духовный фронт Украины”.

26 февраля Леонид Болгаров вместе с другими капелланами отправился на судне “Сапфир” на поисково-спасательную миссию до острова Змеиный, чтобы помочь забрать тела, как тогда думали погибших пограничников.

“Когда мы утром 26 февраля прибыли на точку, которую нам указали россияне, к нам на катер пришла досмотрова группа, которые сразу нас поставили на колени, руки за голову и начали обыскивать судно”, – рассказал священник.

Тогда экипаж захватили и отвезли в Севастополь, где мужчины просидели 11 суток. С 1 марта их начали допрашивать разные роSSийские службы, а впоследствии мужчин посадили на десантный самолет, где было 200 пленных людей, и привезли в Курск.

"На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех по пять часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца”, – поделился капеллан.

В Курске людей поселили в палаточный лагерь, а затем перевели в СИЗО. Там удалось встретились с морпехами и пограничниками, которые рассказывали, что часть острова Змеиный разрушена. Туда бросали бомбы и запустили ракету с крейсера “Москва”, который затонул 14 марта.

остров змеиный

"Из-за моего возраста, 65 лет, более или менее физически там не били. Самое страшное, когда водили на прогулку, чтобы поиздеваться. Для них каждый украинец – это враг, потому что он украинец”.

Вместе с Леонидом Болгаровым захвачен был и отец Василий Вырозуб, который сейчас остается в плену. РоSSийские военные настаивали, чтобы он перешел на их сторону и уговаривал украинцев сложить оружие.

Украинским пленным военные рф пытались доказать, что захват судна “Сапфир” – это была спланированная операция наших военных, чтобы украинцы сказали, что рф воюет с священниками.

Сейчас Леонид Болгаров вернулся к обычной жизни, планирует и дальше служить и быть военным капелланом.


Алексей Ионов, politeka.net

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