С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ

Оккупанты также потеряли 762 танка и 163 самолета.

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

С начала войны против Украины роSSийская оккупационная армия потеряла около 20 100 военных, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 100 человек;
  • танков – 762 единицы;
  • боевых бронированных машин – 1 982 единицы;
  • артиллерийских систем – 371 единица;
  • РСЗО – 125 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 163 единицы;
  • вертолетов – 145 единиц;
  • автомобильной техники – 1 458 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;
  • специальная техника – 26;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркнули, что данные по потерям уточняются.

ZN.UA
ZN.UA


Анастасия Гурин, ZN.ua

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