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2022-04-16
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ
Оккупанты также потеряли 762 танка и 163 самолета.
© Facebook/Генштаб ВСУ
С начала войны против Украины роSSийская оккупационная армия потеряла около 20 100 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 100 человек;
- танков – 762 единицы;
- боевых бронированных машин – 1 982 единицы;
- артиллерийских систем – 371 единица;
- РСЗО – 125 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 163 единицы;
- вертолетов – 145 единиц;
- автомобильной техники – 1 458 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;
- специальная техника – 26;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркнули, что данные по потерям уточняются.
ZN.UA
Анастасия Гурин, ZN.ua