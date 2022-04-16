Оккупанты наиболее активны на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб

Есть угроза обстрелов украинских промышленных объектов с Черного моря.

Оккупанты наиболее активны на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб

Наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00 16.04.2022.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается перемещение, предположительно, отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики двигаются в районы загрузки.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов.

Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии.

В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занятых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии.

Не исключается активизация действий противника в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля за городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы по большинству направлений.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник оказывает постоянное огневое влияние на подразделения наших войск. Силами мотострелковых подразделений во взаимодействии с батальоном одной из частных военных компаний пытается улучшить тактическое положение, продвинуться вглубь населенного пункта Попасна. Удачи нет.

В районе города Торецк враг продолжает оказывать периодическое огневое воздействие с целью истощения наших войск. Подготовка к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениями мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов.

Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по блокированию порта Мариуполь и осуществлению огневой поддержки на приморском направлении.

Учитывая пребывание в акватории Черного моря роSSийских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", сохраняется повышенный уровень угрозы применения оккупантами ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены три танка, один бронетранспортер, одна единица специальной техники, два автомобиля и три артиллерийских системы противника. захвачен один бронетранспортер захватчиков.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ
Агрессор собрал войско под Изюмом: в Генштабе сообщили о количествеАгрессор собрал войско под Изюмом: в Генштабе сообщили о количестве
Оккупанты вывезли в РоSSию почти 140 тысяч мариупольцевОккупанты вывезли в РоSSию почти 140 тысяч мариупольцев
Оккупанты атаковали Луганщину, есть жертвы: в ОВА сообщили подробностиОккупанты атаковали Луганщину, есть жертвы: в ОВА сообщили подробности
Оккупанты готовы к наступлению на Донбассе – глава Луганской ОВАОккупанты готовы к наступлению на Донбассе – глава Луганской ОВА
Войска РФ наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направленияхВойска РФ наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях
Оккупанты ночью обстреливали Луганскую область, есть раненые и погибшийОккупанты ночью обстреливали Луганскую область, есть раненые и погибший
Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспределаОккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела
Оккупанты обстреляли Киев: срочное обращение КличкоОккупанты обстреляли Киев: срочное обращение Кличко
Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в АлександрииОккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии
Последние новости
Подгружаем последние новости