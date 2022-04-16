Главная цель войны РоSSии в Украине изменилась, - Арестович

Главная цель войны РФ в Украине изменилась. Теперь она не такая, как была в начале войны или еще пару недель назад.

У РоSSии появилась новая главная цель войны в Украине, - Арестович

Об этой новой цели рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем интервью правозащитнику Марку Фейгину.

По словам Арестовича, у РоSSии каждые десять дней меняется цель войны в Украине. Согласно его подсчетам, нынешняя – уже пятая. Новой целью стало "уничтожение националистических батальонов".

"Это показывает, как все "красиво" начиналось, а сейчас только уничтожить националистические батальоны, и потом сворачиваемся. Честно говоря, я вообще не уверен, что с такими заявлениями о целях войны они будут проводить операцию на Востоке", – высказал свои соображения Арестович.

У РоSSии появилась новая главная цель войны в Украине, - Арестович

В этом же интервью он предположил, что Путин может нанести тактический ядерный удар по Украине. Судя по тому, как себя ведет и что говорит кремлевский лидер в последнее время, он способен на такой ход. С каждым днем для Путина все очевиднее поражение РоSSии в этой войне, и он уже готов к любым безумствам, считает советник Офиса президента.

Однако, если РоSSия решится на такой шаг, то сразу же получит зеркальный ответ. Причем этот ответ может прилететь не только с Запада, но и с Востока - из Китая, считает Арестович. В Поднебесной также понимают опасность соседства с маньяком, который держит руку на ядерной кнопке.

Напомним, Арестович также считает, что Путин решил продолжить войну в Украине, чтобы таким образом расправиться с роSSийским генералитетом, авторитет которого в РФ весьма высок.


Марченко Любов, Тудей

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