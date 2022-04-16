Агрессор собрал войско под Изюмом: в Генштабе сообщили о количестве

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Вблизи оккупированного города Изюм Харьковской области роSSийские военные сосредоточили до 22 батальонных тактических групп (от 13 до 17 тысяч человек).

Об этом говорится 16 апреля в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии. Не исключается активизация действий противника на направлении населенных пунктов изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск», – считают в Генштабе.

На Слобожанском направлении роSSийские военные продолжают частичное блокирование Харькова и его обстрелы из артиллерии.


Алексей Ионов, politeka.net

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