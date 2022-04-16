Войска рф вступили в неравный бой с заброшенным курятником под Днепром, фото: "Сокрушительный успех"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о дву «прилётах» в Днепровском районе.

«Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было.

Вновь орки попали своими «кривыми» ракетами в «стратегический» объект», – сообщил Резниченко.

Атаку с иронией прокомментировал народный депутат из Днепра Максим Бужанский:

"К ночи роSSийская федерация поняла, что владычицей морей ей не быть, не её это. И вступила в отчаянную борьбу за господство в воздухе.

Нужен был противник, отвечающий двум критериям. А- Способный летать. Б- Безопасный для россии, после потери флагмана Черноморского Флота приходится дуть на воду, плавать то по ней уже нечему.

Таким противником была выбрана заброшенная птицефабрика в Днепропетровской области. Сами посудите, одним махом решить две задачи.

Подтвердить превосходство асов Геринга, простите, роSSийских люфтваффе в воздухе, и заодно- собственную оригинальную теорию про птиц-убийц.

Сказано-сделано, и вся роSSийская ракетно-авиа мощь, предназначенная для устрашения Вашингтона, обрушилась на, в прямом смысле слова, заброшенный курятник.

Полный и сокрушительный успех, с этого дня, говорят, эмблемой РВСН рф стал затравленный петух на фоне разрушенного сарая. Красиво и внушительно одновременно, как Галльский Петух, но не совсем".