Войска рф вступили в неравный бой с заброшенным курятником под Днепром, фото: "Сокрушительный успех"
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о дву «прилётах» в Днепровском районе.
«Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – там никого и ничего не было.
Вновь орки попали своими «кривыми» ракетами в «стратегический» объект», –
Атаку с иронией прокомментировал народный депутат из Днепра Максим Бужанский:
"К ночи роSSийская федерация поняла, что владычицей морей ей не быть, не её это. И вступила в отчаянную борьбу за господство в воздухе.
Нужен был противник, отвечающий двум критериям. А- Способный летать. Б- Безопасный для россии, после потери флагмана Черноморского Флота приходится дуть на воду, плавать то по ней уже нечему.
Таким противником была выбрана заброшенная птицефабрика в Днепропетровской области. Сами посудите, одним махом решить две задачи.
Подтвердить превосходство асов Геринга, простите, роSSийских люфтваффе в воздухе, и заодно- собственную оригинальную теорию про птиц-убийц.
Сказано-сделано, и вся роSSийская ракетно-авиа мощь, предназначенная для устрашения Вашингтона, обрушилась на, в прямом смысле слова, заброшенный курятник.
Полный и сокрушительный успех, с этого дня, говорят, эмблемой РВСН рф стал затравленный петух на фоне разрушенного сарая. Красиво и внушительно одновременно, как Галльский Петух, но не совсем".