Оккупанты вывезли в РоSSию почти 140 тысяч мариупольцев

Принудительную депортацию агрессор называет «эвакуацией», информирует ZN.ua.

Оккупанты вывезли в РоSSию почти 140 тысяч мариупольцев

РоSSийские оккупанты вывезли из Мариуполя почти 140 тысяч человек, сообщает роSSийский «Интерфакс» со ссылкой на генерал-полковника Михаила Мизинцева (за жестокую блокаду и уничтожение Мариуполя получил кличку «мариупольский мясник»).

«138 733 жителя эвакуированы из Мариуполя за весь период через гуманитарный коридор на восток без участия власти Украины», - похвастались роSSийские военные.

Стоит отметить, что агрессор сознательно блокирует предлагаемые Украиной гуманитарные коридоры: не подтверждает режим тишины, расстреливает или не пускает транспорт, не позволяет доставить в город еду, воду и лекарства.

То, что РФ представляет как эвакуацию, на самом деле является принудительной депортацией и похищением украинцев. Накануне таким образом дома лишили 719 мариупольцев.


Ольга Чекис, ZN.ua

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