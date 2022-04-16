Оккупанты вывезли в РоSSию почти 140 тысяч мариупольцев
Принудительную депортацию агрессор называет «эвакуацией», информирует
РоSSийские оккупанты вывезли из Мариуполя почти 140 тысяч человек, сообщает роSSийский «Интерфакс» со ссылкой на генерал-полковника Михаила Мизинцева (за жестокую блокаду и уничтожение Мариуполя получил кличку «мариупольский мясник»).
«138 733 жителя эвакуированы из Мариуполя за весь период через гуманитарный коридор на восток без участия власти Украины», -
Стоит отметить, что агрессор сознательно блокирует предлагаемые Украиной гуманитарные коридоры: не подтверждает режим тишины, расстреливает или не пускает транспорт, не позволяет доставить в город еду, воду и лекарства.
То, что РФ представляет как эвакуацию, на самом деле является принудительной депортацией и похищением украинцев. Накануне таким образом дома лишили 719 мариупольцев.