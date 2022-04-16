Оккупанты атаковали Луганщину, есть жертвы: в ОВА сообщили подробности

Оккупанты атаковали Луганщину, есть жертвы: в ОВА сообщили подробности

Разрушениям подверглись жилые дома и критическая инфраструктура.

В ночь на 16 апреля русская армия открывала огонь по Северодонецку, Лисичанску и Кременной. Об этом сообщил председатель Луганской областной ОВА Сергей Гайдай.

В результате обстрелов один человек погиб, трем раненым оказана своевременная медицинская помощь, перебиты газопроводы в Северодонецке и Лисичанске, – о последствиях ночных обстрелов Луганщины.

Северодонецк

Поздно вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из – за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины-их эвакуировали из поврежденного дома, медицинская помощь оказана своевременно.

Разрушениям подверглась критическая инфраструктура: в Северодонецке перебит центральный газопровод. Также пока город без воды и газа. Ремонтные работы должны начаться сегодня.

взрыв, дым

Зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод и в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями. Разрушениям подверглись жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города.


Анна Вернигора, politeka.net

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