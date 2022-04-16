Оккупанты готовы к наступлению на Донбассе – глава Луганской ОВА

Оккупанты усилили обстрелы мирных городов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что войска РФ готовы к наступлению на Донбассе.

По его словам, пауза в наступлении была вызвана дождями.

"Наступление оккупантов может начаться одновременно на Луганской и Донецкой области. При этом противник усилил обстрелы мирных городов, а Попасная и Рубежное по своим разрушениям уже похожи на Мариуполь", - подчеркнул Гайдай в Facebook.

Гайдай отметил, что на свободной территории Луганской области остаются около 70 тысяч жителей. Эвакуация сегодня продолжилась из Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады и Попасной.


Анна Конюченко, ZN.ua

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