Войска РФ наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях

Враг сосредотачивает усилия на содержании под контролем Попасной и Рубежного, а также Мариуполя, информирует ZN.ua.

Войска РФ наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях
© Минобороны РоSSии/t.me

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях.

"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстреливают город с применением артиллерии.

В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей.

На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ сосредотачивают усилия на взятии под контролем Попасной и Рубежного, а также Мариуполя. Агрессор продолжает обстрел на большинстве направлений.


Анна Конюченко, ZN.ua

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