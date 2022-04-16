Войска РФ наиболее активно действуют на Слобожанском и Донецком направлениях
Враг сосредотачивает усилия на содержании под контролем Попасной и Рубежного, а также Мариуполя, информирует
В Генштабе ВСУ
"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают ведение боевых действий силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск балтийского и северного флотов", - говорится в сообщении.
Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и обстреливают город с применением артиллерии.
В районе города Изюм врагом сосредоточено до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей.
На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ сосредотачивают усилия на взятии под контролем Попасной и Рубежного, а также Мариуполя. Агрессор продолжает обстрел на большинстве направлений.