Оккупанты ночью обстреливали Луганскую область, есть раненые и погибший
Жители Северодонецка остались без воды и газа.
РоSSийские оккупанты в ночь на 16 апреля обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную в Луганской области. Один человек погиб, трое ранены,
Погибшего мужчину спасатели нашли под завалами профессионально-технического учебного заведения в Кременной. Три женщины получили ранения из-за обстрелов Лисичанска, им уже оказали медицинскую помощь.
В Северодонецке перебит центральный газопровод, поврежден водопровод, поэтому город пока остается без воды и газа. Сколько времени понадобится на ремонт, еще неизвестно. В Лисичанске вражеским снарядом поврежден газопровод, но с менее весомыми последствиями.
«Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в том числе магазины в старой части города», - добавил Гайдай.