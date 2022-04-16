Оккупанты ночью обстреливали Луганскую область, есть раненые и погибший

РоSSийские оккупанты в ночь на 16 апреля обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную в Луганской области. Один человек погиб, трое ранены, сообщил в глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Погибшего мужчину спасатели нашли под завалами профессионально-технического учебного заведения в Кременной. Три женщины получили ранения из-за обстрелов Лисичанска, им уже оказали медицинскую помощь.

В Северодонецке перебит центральный газопровод, поврежден водопровод, поэтому город пока остается без воды и газа. Сколько времени понадобится на ремонт, еще неизвестно. В Лисичанске вражеским снарядом поврежден газопровод, но с менее весомыми последствиями.

«Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в том числе магазины в старой части города», - добавил Гайдай.