Литва предлагает сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине

В знак солидарности с Украиной и в отместку роSSийскому агрессору, литовские депутаты внесли законодательную инициативу на рассмотрение парламента, информирует ZN.ua .

Главным инициатором соответствующей законодательной инициативы выступил заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас, а среди соавторов поправки, указываются фамилии спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, министров иностранных дел и юстиции.

Литовские чиновники предлагают 9 мая, наряду с Днем Европы, проводить День памяти жертв геноцида в Украине.

"9 мая отмечается в РоSSийской Федерации как День Победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не пришлось порадоваться победе над нацистской Германией, ибо одна оккупация сменилась другой, которая также совершала преступления против человечества", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



