В боях за Украину погибли до трех тысяч защитников – Зеленский
Еще около десяти тысяч военнослужащих получили ранения разной степени тяжести, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного роSSийского вторжения Украина потеряла от двух с половиной до трех тысяч украинских военных. Такие данные он привел в интервью
Зеленский также отметил, что около десяти тысяч украинских военнослужащих получили ранения.
Президент сравнил эти данные со статистикой потерь роSSийской армии, где счет погибших идет на десятки тысяч. По последним данным – 19-20 тысяч человек, хотя РФ официально признает только 1 351 погибшего.
По его словам, количество жертв среди гражданского населения подсчитать сложнее:
«О мирных жителях говорить очень сложно, потому что юг нашей страны, где блокируются поселки и города – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район, где находится Волноваха, – мы просто не знаем, сколько людей погибло на той территории, пока она оккупирована», – отметил президент.