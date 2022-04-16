В боях за Украину погибли до трех тысяч защитников – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного роSSийского вторжения Украина потеряла от двух с половиной до трех тысяч украинских военных. Такие данные он привел в интервью CNN .

Зеленский также отметил, что около десяти тысяч украинских военнослужащих получили ранения.

Президент сравнил эти данные со статистикой потерь роSSийской армии, где счет погибших идет на десятки тысяч. По последним данным – 19-20 тысяч человек, хотя РФ официально признает только 1 351 погибшего.

По его словам, количество жертв среди гражданского населения подсчитать сложнее:

«О мирных жителях говорить очень сложно, потому что юг нашей страны, где блокируются поселки и города – Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район, где находится Волноваха, – мы просто не знаем, сколько людей погибло на той территории, пока она оккупирована», – отметил президент.