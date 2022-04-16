С начала вторжения РФ в Украине погибли почти 2 тысячи мирных жителей — ООН

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украине погибли 1 982 мирных жителя. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны пострадали 4 633 гражданских украинца.

Среди убитых – 511 мужчин, 323 женщины, 34 девочки и 56 мальчиков, а также 72 ребенка и 986 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

2 651 мирный житель получил ранения.

Отмечается, что большинство жертв среди мирного населения вызваны обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

УВКПЧ также сообщает, что фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Изюма, Попасной и Бородянки.