Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины
Одна треть населения страны и более половины (60%) внутриперемещенных лиц озабочены тем, чтобы найти достаточное количество пищи для удовлетворения базовых потребностей. Такие данные приводятся в World Food Programme, информирует
Всемирная продовольственная программа ООН призвала обеспечить беспрепятственный доступ к семьям, находящимся в зонах конфликта и в окруженных городах Украины.
«Одно дело, когда люди страдают от разорения войной. Другое дело, когда они умирают от голода», –
Ключевым в ООН называют получение безопасного доступа в такие города, как Мариуполь, где в ловушке находятся более 100 тысяч человек. В окруженном населенном пункте заканчиваются последние запасы еды и воды. Туда не пускали гуманитарную помощь уже около двух недель. Также Николаев остается недоступен из-за активных боев в этом районе.
Глава WFP Бизли в четверг отправился в Бучу, чтобы собственными глазами увидеть операции, проводимые в этом районе с помощью местных церковных общин. Он пообщался с женщинами и детьми в центре для перемещенных лиц.