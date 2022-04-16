Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины

Одна треть населения страны и более половины (60%) внутриперемещенных лиц озабочены тем, чтобы найти достаточное количество пищи для удовлетворения базовых потребностей. Такие данные приводятся в World Food Programme, информирует ZN.ua.

Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины
Разрушенные улицы Мариуполя / Фото пресс-службы полка "Азов"

Всемирная продовольственная программа ООН призвала обеспечить беспрепятственный доступ к семьям, находящимся в зонах конфликта и в окруженных городах Украины.

«Одно дело, когда люди страдают от разорения войной. Другое дело, когда они умирают от голода», – приводят слова исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли на сайте WFP (World Food Programme).

Ключевым в ООН называют получение безопасного доступа в такие города, как Мариуполь, где в ловушке находятся более 100 тысяч человек. В окруженном населенном пункте заканчиваются последние запасы еды и воды. Туда не пускали гуманитарную помощь уже около двух недель. Также Николаев остается недоступен из-за активных боев в этом районе.

Глава WFP Бизли в четверг отправился в Бучу, чтобы собственными глазами увидеть операции, проводимые в этом районе с помощью местных церковных общин. Он пообщался с женщинами и детьми в центре для перемещенных лиц.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против УкраиныThe Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины
В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"
The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мирThe Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир
США должны предоставить Украине авиацию и ПВО - сенатор Митт РомниСША должны предоставить Украине авиацию и ПВО - сенатор Митт Ромни
Ночью была угроза ударов по Львовщине с Черного моря, Беларуси и РоSSии, – глава ОВАНочью была угроза ударов по Львовщине с Черного моря, Беларуси и РоSSии, – глава ОВА
WP: Армию Путина нужно разбить на юге УкраиныWP: Армию Путина нужно разбить на юге Украины
Президент присвоил звание Героя Украины майору КукурбеПрезидент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Украины, - Генштаб
Правительство получило доступ к данным курьерской службы, через которую оккупанты отправляли награбленноеПравительство получило доступ к данным курьерской службы, через которую оккупанты отправляли награбленное
Рада признала войну РоSSии геноцидом против УкраиныРада признала войну РоSSии геноцидом против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости