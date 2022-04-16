Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины

Всемирная продовольственная программа ООН призвала обеспечить беспрепятственный доступ к семьям, находящимся в зонах конфликта и в окруженных городах Украины.

«Одно дело, когда люди страдают от разорения войной. Другое дело, когда они умирают от голода», – приводят слова исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли на сайте WFP (World Food Programme).

Ключевым в ООН называют получение безопасного доступа в такие города, как Мариуполь, где в ловушке находятся более 100 тысяч человек. В окруженном населенном пункте заканчиваются последние запасы еды и воды. Туда не пускали гуманитарную помощь уже около двух недель. Также Николаев остается недоступен из-за активных боев в этом районе.

Глава WFP Бизли в четверг отправился в Бучу, чтобы собственными глазами увидеть операции, проводимые в этом районе с помощью местных церковных общин. Он пообщался с женщинами и детьми в центре для перемещенных лиц.