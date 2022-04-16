Медведчуку будет изменена мера пресечения — Венедиктова

Бегство из-под ареста не будут квалифицировать дополнительно, информирует ZN.ua.

Медведчуку будет изменена мера пресечения — Венедиктова
© Офис президента

Мера пресечения кума роSSийского президента Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, будет изменена. Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Если будут другие возможности рассмотрения – посмотрим, но сейчас говорится о том, что мы меняем однозначно меру пресечения", - заявила генпрокурор, подчеркнув, что это должен быть арест.

Венедиктова также отметила, что побег из-под ареста не будет квалифицироваться дополнительно, а будет использован прокурорами исключительно для изменения меры пресечения.

Она напомнила, что первоначально обвинение требовало для Виктора Медведчука заключение под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн., однако суд избрал домашний арест. Медведчук является фигурантом в двух уголовных производствах.

"Вы помните, что у нас в отношении Медведчука есть два дела. В первом деле уже следствие у нас закончено, причем там очень "хорошие" статьи. Мы в начале мая прошлого года предоставили подозрение в государственной измене, и как раз 438-я – это военное преступление... Второе производство мы еще расследуем, там мы посмотрим, к каким результатам мы пришли", - уточнила Венедиктова.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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