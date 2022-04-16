Война в Украине теперь будет длиться как минимум до конца 2022 года — Блинкен

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что Соединенные Штаты считают, что война РоSSии против Украины может продлиться до конца 2022 года. Об этом заявили CNN два европейских чиновника, поскольку официальные лица США и Европы все чаще заявляют, что конца войны в ближайшем будущем не видно.

Многие из официальных лиц, беседовавших с CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война. Некоторые официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели президента РоSSии Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он будет искать дипломатические пути, если только не окажется перед лицом значительного военного поражения.

Сама мысль о том, что это может быть долгосрочный конфликт, показывает, как сильно изменилось восприятие этой войны с ее первых дней, когда ожидалось, что РоSSия быстро захватит столицу Украины Киев , и подчеркивает неудачи Москвы на поле боя.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что боевые действия будут продолжаться «месяцы или даже дольше», в то время как два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.

Энтони Блинкен, Государственный секретарь США , сказал, что «обсудил со своими коллегами обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться. Но все обсуждения вращались вокруг вариантов того, как лучше всего и быстрее всего остановить войну».

Официальные лица США рассматривают дополнительную военную поддержку Украины на этой неделе как продолжение уже ведущихся программ. Но указывают, что именно поддержало желание удвоить рвение и дополнительную поддержку — усилия украинцев на поле боя.

Второй высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что «мы многое сделали, поэтому мы действительно верим и всегда верили в наших украинских партнеров. Но так как давление на поле боя нарастает, так же увеличивается наша приверженность тому, чтобы передать им оружие и оборудование для применения», добавив, что украинцы использовали определенные системы вооружений «с большим эффектом».