Власти государства-террориста россии сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на свою территорию.

Как сообщило роSSийское пропагандистское агентство РИА «Новости», минобороны россии вывезло «первую партию беженцев» из Изюма Харьковской области – около 100 человек. Пункт назначения-Белгородская область.

РоSSийские пропагандисты также продемонстрировали на видео и фото, как люди едут в автобусах и заполняют документы для пересечения границы. В автобусах показаны пожилые люди, дети, мужчины и женщины.