Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела

Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела

Власти государства-террориста россии сообщили, что начали вывозить украинцев из Изюма Харьковской области на свою территорию.

Как сообщило роSSийское пропагандистское агентство РИА «Новости», минобороны россии вывезло «первую партию беженцев» из Изюма Харьковской области – около 100 человек. Пункт назначения-Белгородская область.

РоSSийские пропагандисты также продемонстрировали на видео и фото, как люди едут в автобусах и заполняют документы для пересечения границы. В автобусах показаны пожилые люди, дети, мужчины и женщины.

Отметим, что насильственный вывоз украинцев на территорию страны-агрессора, который подается роSSийскими СМИ как «эвакуация», происходит в Мариуполе и Херсоне, где украинцы в результате действий захватчиков находятся в условиях блокады и гуманитарной катастрофы. По данным украинских властей, в настоящее время более 500 тыс. украинцев принудительно перемещены роSSийскими оккупантами на территорию россии.


Алексей Ионов, politeka.net

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