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2022-04-16
Оккупанты обстреляли Киев: срочное обращение Кличко
16 апреля роSSийские оккупанты вновь обстреляли столицу.
Об этом
Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.
"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги!"- призывал мэр.
Он обратился к киевлянам, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.
Алексей Ионов, politeka.net