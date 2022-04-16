Оккупанты обстреляли Киев: срочное обращение Кличко

16 апреля роSSийские оккупанты вновь обстреляли столицу.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги!"- призывал мэр.

Он обратился к киевлянам, которые ранее выехали и уже собираются возвращаться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.