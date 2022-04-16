Китай и РоSSия: есть ли экономическая целесообразность в такой дружбе

Китаю экономически невыгодно поддерживать РФ.

Китай и РоSSия: есть ли экономическая целесообразность в такой дружбе
© depositphotos/Zerbor

Многие в РоSSии уверены, что Китай дружественная РФ страна, на поддержку которой можно рассчитывать. Однако есть факты, которые свидетельствуют, что Китай действует исключительно в собственных интересах. Заявлять можно все, что угодно, а вот что при этом делает Китай – это вопрос. Об этом пишут американские и даже роSSийские СМИ.

15 марта министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин хочет избежать санкций США, которые введены против РоSSии.

"Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции затронули Китай", - сказал Ван в понедельник в телефонном разговоре с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, в ходе которого обсуждалась война в Украине. "Китай имеет право защищать свои законные права и интересы".

И напомним, что хотя в США продолжают предостерегали Китай от помощи РоSSии в обходе санкций, министр торговли Джина Раймондо на прошлой неделе заявила, что нет никаких доказательств того, что какие-либо китайские компании планируют помочь Москве обойти американские ограничения.

Еще немного фактов. 10 марта Китай отказался поставлять роSSийским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Различные СМИ, включая Интерфакс, цитировали Валерия Кудинова, чиновника Росавиации, ответственного за поддержание летной годности самолетов, который заявил, что РоSSия будет искать возможности для поставки деталей из таких стран, как Турция и Индия, после неудачной попытки получить их из Китая.

К слову, директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, уверен, что Китай не будет рисковать своей экономикой во благо РоSSии. А рисковать есть чем. Почти все товарные потоки Китая замкнуты не на РоSSию, а на Запад. И речь идет не только о простых товарах, но и о технологиях.

По оценкам Маслова, Китай торгует с США на 740 млрд долларов в год, с Евросоюзом – на 850 млрд евро. Объем торгового взаимодействия Китая с Россией в несколько раз меньше: в 2021 году даже при условии роста на 35% он составил 146,8 млрд долларов. В 2021 году объем китайских инвестиций в роSSийскую экономику составил 200 млн долларов, тогда как общий объем зарубежных инвестиций КНР оценивается в 163 млрд долларов. До сегодняшнего дня все инвестиции Китая в РоSSию были меньше, чем в экономику США за один год.

Как заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону, реальная помощь, которую Китай мог бы предложить РФ, — это если бы Китай позволил Москве конвертировать свои резервы в юанях (которые находятся в Китае) в доллары США или евро. «Это, безусловно, помогло бы РоSSии», — отметила она. Однако, по ее словам, «репутационный риск потенциального нарушения западных санкций был бы огромным шагом для Народного банка Китая и, следовательно, делает его крайне маловероятным».


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия сбросила бомбы в 4 утра: журналистам показали уничтоженное село на Черниговщине (фоторепортаж)РоSSия сбросила бомбы в 4 утра: журналистам показали уничтоженное село на Черниговщине (фоторепортаж)
РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"
РоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из СтаробельскаРоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из Старобельска
РоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – ГенштабРоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – Генштаб
Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской областиСегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области
Северная Македония высылает еще шесть роSSийских дипломатовСеверная Македония высылает еще шесть роSSийских дипломатов
Оккупанты обстреляли из РСЗО жилые кварталы Николаева, есть пострадавшиеОккупанты обстреляли из РСЗО жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие
РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - ЛяшкоРоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко
Вчера на Харьковщине россияне обстреляли эвакуационный автобус, есть погибшие и раненыеВчера на Харьковщине россияне обстреляли эвакуационный автобус, есть погибшие и раненые
РоSSия начинает угрожать США — The Washington PostРоSSия начинает угрожать США — The Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости