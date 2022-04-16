Китай и РоSSия: есть ли экономическая целесообразность в такой дружбе
Китаю экономически невыгодно поддерживать РФ.
Многие в РоSSии уверены, что Китай дружественная РФ страна, на поддержку которой можно рассчитывать. Однако есть факты, которые свидетельствуют, что Китай действует исключительно в собственных интересах. Заявлять можно все, что угодно, а вот что при этом делает Китай – это вопрос. Об этом пишут американские и даже роSSийские СМИ.
15 марта министр иностранных дел Китая заявил, что
"Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции затронули Китай", - сказал Ван в понедельник в телефонном разговоре с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, в ходе которого обсуждалась война в Украине. "Китай имеет право защищать свои законные права и интересы".
И напомним, что хотя в США продолжают предостерегали Китай от помощи РоSSии в обходе санкций, министр торговли Джина Раймондо на прошлой неделе заявила, что нет никаких доказательств того, что какие-либо китайские компании планируют помочь Москве обойти американские ограничения.
Еще немного фактов.
К слову, директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, уверен, что Китай не будет рисковать своей экономикой во благо РоSSии. А рисковать есть чем. Почти все товарные потоки Китая замкнуты не на РоSSию, а на Запад. И речь идет не только о простых товарах, но и о технологиях.
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Как заявила Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону, реальная помощь, которую Китай мог бы предложить РФ, — это если бы Китай позволил Москве конвертировать свои резервы в юанях (которые находятся в Китае) в доллары США или евро. «Это, безусловно, помогло бы РоSSии», — отметила она. Однако, по ее словам, «репутационный риск потенциального нарушения западных санкций был бы огромным шагом для Народного банка Китая и, следовательно, делает его крайне маловероятным».