Китай и РоSSия: есть ли экономическая целесообразность в такой дружбе

Многие в РоSSии уверены, что Китай дружественная РФ страна, на поддержку которой можно рассчитывать. Однако есть факты, которые свидетельствуют, что Китай действует исключительно в собственных интересах. Заявлять можно все, что угодно, а вот что при этом делает Китай – это вопрос. Об этом пишут американские и даже роSSийские СМИ .

15 марта министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин хочет избежать санкций США , которые введены против РоSSии.

"Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции затронули Китай ", - сказал Ван в понедельник в телефонном разговоре с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, в ходе которого обсуждалась война в Украине. "Китай имеет право защищать свои законные права и интересы".

И напомним, что хотя в США продолжают предостерегали Китай от помощи РоSSии в обходе санкций, министр торговли Джина Раймондо на прошлой неделе заявила, что нет никаких доказательств того, что какие-либо китайские компании планируют помочь Москве обойти американские ограничения.

Еще немного фактов. 10 марта Китай отказался поставлять роSSийским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Различные СМИ , включая Интерфакс, цитировали Валерия Кудинова, чиновника Росавиации, ответственного за поддержание летной годности самолетов, который заявил, что РоSSия будет искать возможности для поставки деталей из таких стран, как Турция и Индия, после неудачной попытки получить их из Китая.

К слову, директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, уверен, что Китай не будет рисковать своей экономикой во благо РоSSии. А рисковать есть чем. Почти все товарные потоки Китая замкнуты не на РоSSию, а на Запад. И речь идет не только о простых товарах, но и о технологиях.

По оценкам Маслова , Китай торгует с США на 740 млрд долларов в год, с Евросоюзом – на 850 млрд евро. Объем торгового взаимодействия Китая с Россией в несколько раз меньше: в 2021 году даже при условии роста на 35% он составил 146,8 млрд долларов. В 2021 году объем китайских инвестиций в роSSийскую экономику составил 200 млн долларов, тогда как общий объем зарубежных инвестиций КНР оценивается в 163 млрд долларов. До сегодняшнего дня все инвестиции Китая в РоSSию были меньше, чем в экономику США за один год.