"К сожалению, это утро недоброе": стало известно о последствиях улара россиян по Полтавщине

В Полтавской областной администрации сообщили подробности удара оккупантов.

Оккупанты нанесли удар по Полтавщине поздно вечером в пятницу, 15 апреля. О последствиях сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

О звуках взрыва сообщалось около 23.30.

«К сожалению, это утро недоброе... Вчера поздно вечером «прилет» по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушенные здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. РоSSийский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!» - говорится в сообщении.