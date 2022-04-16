Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 200 детей — Офис генпрокурора
Более 360 детей получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали 560 детей. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены,
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 88, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.