Украинка и россиянка приняли участие в Крестном шествии в Колизее, но речь о "братских народах" Ватикан отменил

Женщины все же держали вместе крест во время 13-й станции, однако к аргументам украинской стороны в Апостольской Столице отнеслись с вниманием, информирует ZN.ua.

Украинка и россиянка приняли участие в Крестном шествии в Колизее, но речь о
Фото: Vatikan News

Крестный ход в Колизее состоялся 15 апреля с участием украинки и россиянки. Женщины, которые 20 лет назад покинули свои страны и приехали в Италию, работают в местном хосписе. Они вместе держали крест во время 13-й стации, по предварительному замыслу, эту остановку должны были сопровождать текстом размышлений, в котором звучит тезис о "братских народах". Но по просьбе Киева его упразднили и присутствующим предложили помолиться в тишине. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"К аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в Апостольской Столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине", - заметил он.

Шансов, что Святой Престол изменит опубликованный в официальных источниках текст и содержание Крестного шествия, было мало. Но никак не отреагировать на это тоже было невозможно, убежден Юраш.


Оксана Коваль, ZN.ua

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