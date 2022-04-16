Какую «денацификацию» задумал Путин: пример Мариуполя

Оккупанты превратили город в гетто времен Второй мировой войны, информирует ZN.ua.

Какую «денацификацию» задумал Путин: пример Мариуполя
© Deutsche Welle (Русская редакция)

Одной из целей роSSийского вторжения в Украину стала ак называемая «денацификация». Что это такое, поначалу не могли ответить даже роSSийские пропагандисты. Но действия россиян в Мариуполе дают четкое представление о том, какой смысл вкладывает в этот термин роSSийский диктатор Владимир Путин, пишет 0629.com.ua.

Натолкнувшись на отчаянное сопротивление, захватчики резко изменили риторику с «освобождения простых украинцев от нацистов», якобы захвативших власть в государстве, на «все без исключения украинцы являются нацистами, их нужно либо уничтожить, либо перевоспитать».

«Эти изменения в риторике и изменения в планах на Украину можно было очень четко отслеживать на примере Мариуполя», - говорится в материале.

Сначала враг обстреливал только окрестности города и военную инфраструктуру, а когда взять Мариуполь не удалось, перешел к запугиванию и тотальному уничтожению.

Сейчас начался третий этап – собственно, денационализация. Реализуется она через внедрение «фильтрационных мер». Они ждут украинцев всюду: во время добровольной или принудительной эвакуации в РФ, на въезде или выезде из города, в самом городе.

«Вся эта фильтрационная история поначалу не касалась тех, кто направлялся в сторону контролируемой Украиной территории. Все изменилось примерно с 20 чисел марта, когда фильтрацию заставили проходить не только тех, кто эвакуировался в РоSSию или на территорию ОРДЛО, но всех без исключения», - говорится в материале.

Лагеря размещают в помещениях школ или детских садов в Безименном, Новоазовске, поселке Розы Люксембург. Людей укладывают на матрасы, кормят раза или два в день. Покидать лагерь и передвигаться по территории населенного пункта запрещено.

Особенно тяжело людям, которые пересекают фильтрационные лагеря на личном транспорте – им не разрешают выходить из машин, люди вынуждены сидеть по несколько суток без еды и воды, если не успели взять с собой.

Но физические страдания несравнимы с процессом «фильтрации», которая проходит примерно по одной схеме:

  1. Разговор с человеком. Вопросы об отношении к геополитике РФ, ее действиям в Украине, отношении к украинской власти. Проверка документов, взятие отпечатков пальцев, внесение данных в базу.
  2. Проверка телефонов и соцсетей, контактов в телефонной книге. Если среди контактов обнаруживаются аватарки с флагами Украины, владельца гаджета расспрашивают об этих людях, а сам он в базе получает статус «неблагонадежного».

«То есть именно во время фильтрации и проверки ФСБшники и создают, дополняют и расширяют базы украинцев, которых, как они считают, нужно либо уничтожить, либо отправить на перевоспитание», - объясняют журналисты.

  1. Работа с психологом с широким набором инструментов давления. «Могут говорить спокойно, а потом вдруг как закричат «Слава Україні» и смотрят на мгновенные реакции человека», - рассказывают прошедшие через эту процедуру.

Некоторых избивают, особенно мужчин. Могут бить без причины – из-за усталости, раздражения и т.д.

Людей, не прошедших фильтрацию, уводят в неизвестном направлении. Некоторые попадают в тюремные камеры. Что происходит с ними дальше, куда они попадают, пока неизвестно.

На блокпосту в захваченном Мангуше есть «расстрельная стена», возле которой могут убить за найденные при осмотре подозрительную татуировку, полицейский жетон или что-то украинское. Но чаще всего люди просто откупаются от оккупантов, отдавая последние деньги.

«Когда фильтрация начала работать в обе стороны – не только уехать, но и въехать в город невозможно без фильтрации, стало ясно, что цель этого унижения: тотальный учет людей и зачистка «неблагонадежных». (…) Сегодня в Мариуполе любого человека могут остановить и спросить, прошел ли он фильтрацию», - отмечают журналисты.

Сейчас Мариуполь превратился в настоящее гетто времен Второй мировой войны.

«Кроме фильтрационных лагерей в оккупированном Мариуполе начали делать поквартирные обходы, обыски. Ищут представителей местной власти, родителей, родственников людей с активной проукраинской позицией. Пытаются запугивать», - говорится в материале.

Тотальная фильтрация по всем направлениям фактически заблокировала эвакуацию.

В очереди на эвакуацию в Никольском – более 3 тысяч человек. В фильтрационном лагере в оккупированной Ялте около 5 тысяч. В Мангуше – примерно 3,5 тысячи. Все они страдают в бесчеловечных условиях.

Тем временем эвакуационные автобусы, курсирующие между Запорожьем и Бердянском, ездят либо полупустыми, либо их вообще блокируют и не пускают.


Ольга Чекис, ZN.ua

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