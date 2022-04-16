РФ подтвердила отправку ноты странам, помогающим Киеву с вооружением
Опубликованную ранее в The Washington Post ноту направили, в частности Соединенным Штатам. Об этом заявила пресс-секретарь роSSийского МИД Захарова, информирует
РоSSийская сторона подтвердила посылку дипломатической ноты странам, которые помогают Украине с оружием после начала широкомасштабной войны. Соответствующее заявление сделала спикер МИД этой страны, Мария Захарова,
Накануне издание The Washington Post
“Дипломатический демарш произошеk после того, как президент Байден одобрил резкое расширение объема вооружения, поставляемого Украине. Пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая 155-мм гаубицы — серьезное обновление артиллерии дальнего действия, которое сможет помочь украинским военным давать отпор". - говорится на страницах издания. Уточним, пакет включает также беспилотники и бронетехнику, дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.