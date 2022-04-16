РФ подтвердила отправку ноты странам, помогающим Киеву с вооружением

Опубликованную ранее в The Washington Post ноту направили, в частности Соединенным Штатам. Об этом заявила пресс-секретарь роSSийского МИД Захарова, информирует ZN.ua.

РФ подтвердила отправку ноты странам, помогающим Киеву с вооружением
© depositphotos/Zwiebackesser

РоSSийская сторона подтвердила посылку дипломатической ноты странам, которые помогают Украине с оружием после начала широкомасштабной войны. Соответствующее заявление сделала спикер МИД этой страны, Мария Захарова, передает КоммерсантЪ.

Накануне издание The Washington Post ознакомилось с текстом дипломатической ноты, в которой дипломаты РФ заявляют, что поставки Штатами и НАТО "самых чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла" в конфликт и угрожают "непредсказуемыми последствиями".

“Дипломатический демарш произошеk после того, как президент Байден одобрил резкое расширение объема вооружения, поставляемого Украине. Пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая 155-мм гаубицы — серьезное обновление артиллерии дальнего действия, которое сможет помочь украинским военным давать отпор". - говорится на страницах издания. Уточним, пакет включает также беспилотники и бронетехнику, дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.


Оксана Коваль, ZN.ua

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