РФ подтвердила отправку ноты странам, помогающим Киеву с вооружением

РоSSийская сторона подтвердила посылку дипломатической ноты странам, которые помогают Украине с оружием после начала широкомасштабной войны. Соответствующее заявление сделала спикер МИД этой страны, Мария Захарова, передает КоммерсантЪ.

Накануне издание The Washington Post ознакомилось с текстом дипломатической ноты, в которой дипломаты РФ заявляют, что поставки Штатами и НАТО "самых чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают масла" в конфликт и угрожают "непредсказуемыми последствиями".

“Дипломатический демарш произошеk после того, как президент Байден одобрил резкое расширение объема вооружения, поставляемого Украине. Пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая 155-мм гаубицы — серьезное обновление артиллерии дальнего действия, которое сможет помочь украинским военным давать отпор". - говорится на страницах издания. Уточним, пакет включает также беспилотники и бронетехнику, дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.