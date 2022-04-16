Германия наращивает бюджет военной помощи до 2 млрд евро – половину получит Киев
На правительственном уровне решение можно считать согласованным, но в Бундестаге его поддерживают только Зеленые и Свободные демократы. У социал-демократов канцлера нет полной согласованности в этом вопросе, информирует ZN.ua.
Немецкое правительство планирует нарастить бюджет военной помощи другим странам до 2 миллиардов евро. Львиная доля этой помощи пойдет на нужды Украины. О финансовой поддержке в ходе активной фазы роSSийской вооруженной агрессии сообщил министр финансов Кристиан Линднер в своем твиттере.
В твите чиновник уточнил, что просьба об этом поступила на более ранней стадии от канцлера Олафа Шольца.
Накануне в эфире крупнейшего телерадиоконсорциума Германии ARD отмечали, что из предусмотренных двух миллиардов "больше одного миллиарда" должно было пойти на помощь Украине для закупки оружия.
Еще 400 миллионов евро из новой программы военной помощи предназначены для Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). Остальные 400 миллионов из общей суммы в два миллиарда евро предназначены для других стран.
Отметим, федеральное правительство положило начало инициативе Capability Initiative в 2016 году, ее ключевая цель – поддержка стран-союзников в вопросах безопасности. Раньше эти деньги использовали не только для военной поддержки, они направлялись на нужды полиции и органов борьбы с катастрофами.
Ввиду начала широкомасштабного наступления Кремля, Киев призвал Германию принять решение о доставке тяжелого вооружения. В частности, накануне, 14 апреля, в эфире вышеупомянутой ARD глава МИД Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Олаф Шольц примет положительное решение по этому вопросу.