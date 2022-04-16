Германия наращивает бюджет военной помощи до 2 млрд евро – половину получит Киев

Немецкое правительство планирует нарастить бюджет военной помощи другим странам до 2 миллиардов евро. Львиная доля этой помощи пойдет на нужды Украины. О финансовой поддержке в ходе активной фазы роSSийской вооруженной агрессии сообщил министр финансов Кристиан Линднер в своем твиттере .

В твите чиновник уточнил, что просьба об этом поступила на более ранней стадии от канцлера Олафа Шольца.

Накануне в эфире крупнейшего телерадиоконсорциума Германии ARD отмечали, что из предусмотренных двух миллиардов "больше одного миллиарда" должно было пойти на помощь Украине для закупки оружия.

Die Medienberichte sind zutreffend: Im #Erg?nzungshaushalt wird die milit?rische #Ert?chtigungshilfe auf 2 Milliarden Euro angehoben. Die Mittel kommen weit ?berwiegend der #Ukraine zugute. Der @Bundeskanzler hatte dies fr?hzeitig angefordert. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 15 апреля 2022

Еще 400 миллионов евро из новой программы военной помощи предназначены для Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF). Остальные 400 миллионов из общей суммы в два миллиарда евро предназначены для других стран.

Отметим, федеральное правительство положило начало инициативе Capability Initiative в 2016 году, ее ключевая цель – поддержка стран-союзников в вопросах безопасности. Раньше эти деньги использовали не только для военной поддержки, они направлялись на нужды полиции и органов борьбы с катастрофами.