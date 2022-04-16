Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии

Информации о пострадавших или погибших нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии
© ostrana.ru

РоSSийские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, сообщил мэр города Сергей Кузьменко.

В результате атаки пострадала инфраструктура аэродрома, продолжаются работы по ликвидации ее последствий. О пострадавших и погибших не сообщается.

«Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Идут аварийно-спасательные работы», - написал Кузьменко и Facebook.


Ольга Чекис, ZN.ua

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