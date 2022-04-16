Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии

РоSSийские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, сообщил мэр города Сергей Кузьменко.

В результате атаки пострадала инфраструктура аэродрома, продолжаются работы по ликвидации ее последствий. О пострадавших и погибших не сообщается.