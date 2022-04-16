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2022-04-16
Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии
Информации о пострадавших или погибших нет.
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РоSSийские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, сообщил мэр города Сергей Кузьменко.
В результате атаки пострадала инфраструктура аэродрома, продолжаются работы по ликвидации ее последствий. О пострадавших и погибших не сообщается.
«Город Александрия, 22:26 15 апреля – ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Идут аварийно-спасательные работы», -
Ольга Чекис, ZN.ua