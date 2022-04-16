Враг готовит территорию Беларуси к запуску ракет – Минобороны

Также роSSийские силы проводят подготовку к приему самолетов в Приднестровье, информирует ZN.ua.

Враг готовит территорию Беларуси к запуску ракет – Минобороны
© Анна Маляр / Facebook

Оккупанты пытаются закрепиться на географических рубежах Донецкой и Луганской областей, готовят медицинскую инфраструктуру и провиант для наступления в целом и территорию Беларуси для запуска ракет в частности. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Армия.Inform.

«Мы сегодня видим, что они все же стягивают понемногу свои войска вокруг границы, они концентрируют технику, готовят территорию Беларуси к возможным ударам, и у них ведется, мы видим движение и подготовка на территории так называемой непризнанной республики Приднестровья на территории государства Молдова. Поэтому сегодня роSSийская армия в активной фазе готовки», – отметила она.

В Приднестровье роSSийские военные также проводят подготовку к приему самолетов в районе Тирасполя, уточнила Маляр. На сегодняшний день по всей территории Украины существует угроза таких же ракетных ударов, которые враг совершает в Запорожской, Харьковской, Донецкой области.


Оксана Коваль, ZN.ua

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