РоSSийские истребители нанесли ракетные удары по Львовской области — глава ОВА

Отмечается, что вражеские истребители взлетали с аэродрома Барановичи.

«Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты!», - говорится в сообщении.

Утром 16 апреля с самолетов Су-35 роSSийские захватчики нанесли ракетные удары по Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий в телеграмм .