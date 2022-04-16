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2022-04-16
РоSSийские истребители нанесли ракетные удары по Львовской области — глава ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатые ракеты, информирует
Фото иллюстративное© www.avia-mir.com
Утром 16 апреля с самолетов Су-35 роSSийские захватчики нанесли ракетные удары по Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий в
«Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты!», - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские истребители взлетали с аэродрома Барановичи.
Анастасия Гурин, ZN.ua