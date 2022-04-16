Зеленский провел совещание с силовиками по Мариуполю

Защитники города считают, что его еще можно спасти.

Зеленский провел совещание с силовиками по Мариуполю
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями силового блока и своего офиса относительно Мариуполя. Город остается в блокаде и под жестокими обстрелами оккупантов уже более 50 дней.

«Провел сегодня важную встречу со всеми руководителями силового блока государства. Главная тема – это Мариуполь», - сообщил он во время ежедневного обращения.

На совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, руководитель ГУР, командующий Нацгвардией, руководители МВД и СБУ, руководитель ОПУ, секретарь СНБО и глава нашей делегации на украинско-роSSийских переговорах.

В общей сложности украинские военные освободили от оккупантов уже 918 населенных пунктов разного масштаба. Там идет разминирование, возобновляются поставки электричества, воды и газа, нормализуется работа полиции, почты, структур государственной и местной власти.

«Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточные, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше. Задача номер один – ускорение мира», - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, с этой задачей ВСУ справляются блестяще.


Ольга Чекис, ZN.ua

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