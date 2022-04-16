В Ирпене повреждено более 1000 зданий, 115 полностью разрушены, - мэр

Также повреждены 4 образовательных учреждения и 3 здравоохранительных.

В Ирпене повреждено более 1000 зданий, 115 полностью разрушены, - мэр
Фото: Макс Требухов

В Ирпене повреждено более 1000 зданий – это 71% от территории города. Об этом со ссылкой на данные спутникового центра ООН Unosat заявил мэр города Александр Маркушин.

По его словам, полностью разрушены 115 зданий, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены.

"На основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали приблизительное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене. Выявлено по меньшей мере 1060 таких объектов жилой и социальной инфраструктуры. В частности, по данным ООН Unosat, это 4 учебных заведения и 3 учреждения здоровья. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные не полны из-за незначительной облачности", - отметил мэр.

Напомним, Ирпень является одним из наиболее пострадавших городов Киевской области. От роSSийских войск его освободили 28 марта. В городе проведен первый этап разминирования. Коммунальщики вместе с волонтерами начали расчищать улицы, восстанавливается автомобильное сообщение и электроэнергия.

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