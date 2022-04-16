РоSSия сбросила бомбы в 4 утра: журналистам показали уничтоженное село на Черниговщине (фоторепортаж)

Журналисты также увидели последствия авиаударов по Чернигову; здесь до сих пор ищут под завалами людей.

Фото: Олександр Рудоманов

Сегодня журналистам показали последствия бомбардировок Черниговщины роSSийскими оккупантами. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

РоSSияне сбросили с самолетов бомбы на село Новоселовка 10 марта приблизительно в четыре утра.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Вот в этом двухэтажном доме в квартирах проживало 27 человек. К счастью, после бомбежек убитых нет, но квартиры восстановлению не подлежат.

Фото: Олександр Рудоманов

“У моего свекра была здесь квартира, у меня был дом. Теперь ни квартиры, ни дома” – рассказала местная жительница Екатерина. Она с соседкой вернулась в село посмотреть на то, что осталось от построек.

В ста метрах от дома расположено жилье Юрия. 100 метров отделяют его жилье от места падения бомб.

"Руки-ноги есть, дадут материалы – отстрою", – заметил Юрий корреспонденту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

В Чернигове журналисты посетили разрушенный стадион и библиотеку. Также им показали аптеку и жилые дома по улице Чорновола – их 3 марта обстреляли россияне.

По словам спасателей, под завалами было найдено 47 человек, поиск нескольких продолжался и сегодня.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Напомним, в Чернигове в результате бомбардировок и длительного обстрела со стороны роSSийских войск погибли более 700 человек.