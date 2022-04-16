РоSSия сбросила бомбы в 4 утра: журналистам показали уничтоженное село на Черниговщине (фоторепортаж)

Журналисты также увидели последствия авиаударов по Чернигову; здесь до сих пор ищут под завалами людей.

Фото: Олександр Рудоманов

Сегодня журналистам показали последствия бомбардировок Черниговщины роSSийскими оккупантами. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

РоSSияне сбросили с самолетов бомбы на село Новоселовка 10 марта приблизительно в четыре утра.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Вот в этом двухэтажном доме в квартирах проживало 27 человек. К счастью, после бомбежек убитых нет, но квартиры восстановлению не подлежат.

Фото: Олександр Рудоманов

“У моего свекра была здесь квартира, у меня был дом. Теперь ни квартиры, ни дома” – рассказала местная жительница Екатерина. Она с соседкой вернулась в село посмотреть на то, что осталось от построек.

В ста метрах от дома расположено жилье Юрия. 100 метров отделяют его жилье от места падения бомб.

"Руки-ноги есть, дадут материалы – отстрою", – заметил Юрий корреспонденту.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

В Чернигове журналисты посетили разрушенный стадион и библиотеку. Также им показали аптеку и жилые дома по улице Чорновола – их 3 марта обстреляли россияне.

По словам спасателей, под завалами было найдено 47 человек, поиск нескольких продолжался и сегодня.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Напомним, в Чернигове в результате бомбардировок и длительного обстрела со стороны роSSийских войск погибли более 700 человек.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"
РоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из СтаробельскаРоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из Старобельска
РоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – ГенштабРоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – Генштаб
Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской областиСегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области
В Нацполиции рассказали, как на Черниговщине ДВБ и терроборона отбили у оккупантов БТРВ Нацполиции рассказали, как на Черниговщине ДВБ и терроборона отбили у оккупантов БТР
РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - ЛяшкоРоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко
РоSSия начинает угрожать США — The Washington PostРоSSия начинает угрожать США — The Washington Post
"Это наши херачат": роSSийская армия обстреляла поселок в Брянской области и обвинила в этом Украину"Это наши херачат": роSSийская армия обстреляла поселок в Брянской области и обвинила в этом Украину
Мы точно нападаем? РоSSияне штурмуют соцсети из-за затопления крейсера "Москва"Мы точно нападаем? РоSSияне штурмуют соцсети из-за затопления крейсера "Москва"
В войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведкаВ войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведка
Последние новости
Подгружаем последние новости