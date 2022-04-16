Экс-глава британской разведки назвал, от чего будет зависеть победа ВСУ в ближайшие дни: «Сейчас начнется...»

Оккупанты пытаются нарастить непропорциональные силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных.

В ближайшие дни и недели полномасштабной войны в Украине решающими станут темпы пополнения запасов и доставки необходимого оружия и техники на восток страны. Об этом заявил бывший начальник британской военной разведки маршал авиации Фил Осборн, сообщает Sky News.

По его словам, сейчас начнется этап, который можно назвать "битвой логистики".

"РоSSийские оккупанты пытаются нарастить непропорциональные силы на Донбассе и намного превзойти численностью украинских военных. РоSSия пытается захватить Мариуполь, поскольку именно оттуда ее войска намерены начать двигаться на север, чтобы поддержать наступление на востоке", - прогнозирует экс-разведчик.

По словам Осборна, в этот период для украинских военных самое главное максимально оперативно доставлять необходимую технику и вооружение на восток страны.

"Битва на Донбассе задаст тон войне в следующем месяце", - заявил Осборн.