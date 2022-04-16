"Воронки - на месте которых были дома": как выглядят освобожденные от оккупантов населенные пункты Харьковщины

Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон.

Появились кадры пгт Рогань на Харьковщине, которое претерпело значительные разрушения в результате обстрелов роSSийской армии, но уже освобождено от оккупантов и возвращается к жизни. Кадры показал председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

На фото-садик и школа со снарядами во дворах, воронки - на месте которых были дома.

Местная башня водоснабжения на время оккупации была позицией вражеского снайпера.

Сейчас идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Много изувеченных жилых домов в селе Докучаевское.

Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо - и газоснабжения.

Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов.

"Русские безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим», - отметил Синегубов.