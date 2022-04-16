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2022-04-16
В РоSSии дополнили список СМИ-иноагентов: теперь там Йолкин, Дудь и Шульман
Среди журналистов и блоггеров в СМИ записали карикатуриста
© Сергей Елкин/DW
Минюст РоSSийской Федерации расширил перечень россиян, теперь считающихся СМИ-иноагентами. Об этом сообщает роSSийское издание "
К списку иноагентов добавилось девять имен, теперь СМИ-иноагентов в РоSSии – 142.
Среди новых лиц - карикатурист Сергей Йолкин, журналисты Карен Шаинян, Роман Доброхотов, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов, психолог Марина Сабунаева и глава Дальневосточного движения "Маяк" Регина Дзугкоева. Также в список попали видеоблогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
Таисия Ястремская, ZN.ua