В РоSSии дополнили список СМИ-иноагентов: теперь там Йолкин, Дудь и Шульман

Минюст РоSSийской Федерации расширил перечень россиян, теперь считающихся СМИ-иноагентами. Об этом сообщает роSSийское издание " Интерфакс ".

К списку иноагентов добавилось девять имен, теперь СМИ-иноагентов в РоSSии – 142.

Среди новых лиц - карикатурист Сергей Йолкин, журналисты Карен Шаинян, Роман Доброхотов, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов, психолог Марина Сабунаева и глава Дальневосточного движения "Маяк" Регина Дзугкоева. Также в список попали видеоблогер Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.